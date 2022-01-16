مبيعات النفط الخام الإيراني ارتفعت ارتفاعا مذهلا

قال وزير النفط الإيراني إن مبيعات النفط الخام ومكثفات الغاز والمنتجات البتروكيماوية للدولة ارتفعت ارتفاعاً “مذهلاً” في الأشهر العشرة الماضية.

أوضح جواد أوجي خلال كلمته أمام النواب في طهران، أن موازنة إيران للعام المالي الذي يبدأ في 21 مارس المقبل، أخذت في الحسبان مبيعات النفط اليومية البالغة 1.2 مليون برميل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “شانا” اليوم الأحد. ولم تُقدم الوكالة أي تفاصيل إضافية، ولم تذكر بيانات الصادرات.

ارتفاع مبيعات النفط الإيراني

وتخضع صادرات النفط الإيرانية للعقوبات الأمريكية، ولا تزال الصين العميل الوحيد المعروف لطهران.

تحاول القوى العالمية حالياً إحياء الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015، والذي خفف العقوبات على صادرات الخام الإيرانية، وانسحب الرئيس السابق، دونالد ترمب، من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات شديدة على الاقتصاد الإيراني.