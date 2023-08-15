مبيعات «النساجون الشرقيون» تصل 8.39 مليار جنيه في النصف الأول والأرباح ترتفع 51.3%

اعتمد مجلس شركة النساجون الشرقيون للسجاد، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من عام 2023.

وارتفعت إجمالي مبيعات النساجون الشرقيون للسجاد، بنحو 29%، خلال 6 أشهر، لتسجل 8.39 مليار جنيه، مقابل 6.51 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وأظهرت القوائم المجمعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 51.3%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 733 مليون جنيه مقابل 484 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة “النساجون الشرقيون للسجاد”، تحقيق صافي ربح بقيمة 618.34 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 748.01 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

يذكر أن شركة النساجون الشرقيون للسجاد، سجلت خلال عام 2022، صافي الأرباح بقيمة 944.17 مليون جنيه مقابل 1.21 مليار جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إجمالي إيرادات النساجون الشرقيون للسجاد، بنحو 16.2%، خلال عام 2022، لتسجل 13.25 مليار جنيه، مقابل 11.4 مليار جنيه خلال 2021.