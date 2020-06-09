مبيعات الميكروباص تقفز %153 خلال 4 أشهر

لتصل إلى 4.2 ألف مركبة

قفزت مبيعات سوق الميكروباص فى مصر بنسبة %153 لتصل إلى 4 آلاف و266 وحدة، خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1684 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

كشفت الإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن استحواذ العلامة الصينية «كينج لونج» على النصيب الأكبر من مبيعات «الميكروباص» بنسبة بلغت %45 بعدما أن تمكنت من بيع 1914 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي.

حلت «جولدن دراجون» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» مسجلة حصة سوقية %31 بإجمالى بيع 1300 مركبة خلال الفترة المذكورة.

جاءت العلامة اليابانية «تويوتا» فى المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات «الميكروباص» مستحوذة على حصة سوقية %15 التى بعدما باعت 643 وحدة.

اقتنصت «بريليانس- جنبي» المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» بحصة سوقية بلغت %4 رغم توقف مبيعاتها عند مستوى 155 مركبة فى السوق المحلية.

احتلت العلامة الصينية «فوتون» المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات «الميكروباص» مستحوذة على حصة سوقية %2 مسجلة بيع 85 وحدة خلال تلك الفترة.

صعدت «شيفروليه» للمرتبة السادسة بعد أن زادت حصتها السوقية من مبيعات «الميكروباص» إلى %1.4 محققة بيع 62 وحدة خلال تلك الفترة، أعقبتها «فيكتوري» فى المركز السابع بحصة بلغت %1.3 محققة بيع 55 وحدة.

ظهرت «فورد» فى المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» مستحوذة على حصة سوقية %1.2 بعدما أن استطاعت بيع 52 مركبة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي.