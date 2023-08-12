مبيعات «المهن الطبية» للأدوية مليار جنيه خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت شركة المهن الطبية للأدوية نموًا بنسبة 25% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 800 مليون جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي مليار جنيه، وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا».

وأوضح مصدر مطلع في «المهن الطبية»، أن الشركة حققت نموًا في عدد الوحدات المُباعة خلال العام الأخير، لكنها فضلت عدم زياد الأسعار لاستقرار أسعار الدواء أطول فترة ممكنة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ «المال» أن زيادة الأسعار تكون في أقل الحدود الممكنة لجميع شركات مجموعة أكديما بما يضمن توافر كل الأصناف الدوائية. وعدم تأثر المريض المصري بأي نواقص، مها زادت تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أنَّ شركة المهن الطبية لم يظهر عليها أي تأثير لأزمة التضخم التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية وما تمر به البلاد من ارتفاع في الدولار مقابل الجنيه، موضحًا أن أوضاع الشركة مستقرة وتعمل بشكل جيد.

وأوضح أن هيئة الدواء توفر للشركات الحكومية المواد الخام والأدوية غير المتاحة بشكل مستمر من خلال التنسيق معها، وذلك لدعم الشركات والمرضى.

ولفت إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التغلب على تأثير أزمة التضخم من خلال تزويد العمالة ورفع الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات للخارج.

أعلنت شركة المهن الطبية للأدوية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عن عبوتها الجديدة من عقار يونيكتام فيال 1500 مجم، مضاد حيوي يؤخذ عبر الحقن، تحمل رمز استجابة سريعة QR لتمكين الصيادلة والمرضى من تمييز العبوات المغشوشة في الأسواق عبر تحميل تطبيق معين على الهواتف المحمولة.