اقتصاد وأسواق

مبيعات المنازل بالولايات المتحدة تقفز إلى أعلى مستوى منذ حوالي 14 عاما

بينما تستمر سوق الإسكان في إظهار أداء أقوى من الاقتصاد الأوسع
المال - خاص 10:53 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 10:53 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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ارتفعت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة من شهر أغسطس، إلى أعلى مستوى في حوالي 14 عاما، بينما تستمر سوق الإسكان في إظهار أداء أقوى من الاقتصاد الأوسع.

وأكدت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين -حسبما ورد بموقع روسيا اليوم- ، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 2.4 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية بلغت ستة ملايين وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2006.

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وجاءت الزيادة في مبيعات المنازل الشهر الماضي متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين.

كما صعدت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل معظم مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.5 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.

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بقلم المال - خاص

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