مبيعات المنازل التي يطرحها كبار المطورين في الصين زادت للشهر الثالث

ارتفعت مبيعات المنازل الصينية للشهر الثالث في أبريل، مما يضيف إشارات داعمة للتعافي بعد إقبال واضعي السياسات على تعزيز الدعم الموجه إلى القطاع الذي يعاني من مشاكل، بحسب وكالة بلومبرج.

وارتفعت قيمة مبيعات المنازل الجديدة التي طرحها 100 مطور عقاري بنسبة 31.6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتصل إلى 566.5 مليار يوان (81.9 مليار دولار)، بحسب بيانات أولية صدرت عن هيئة المعلومات العقارية الصينية، وذلك مقارنة بزيادة بنسبة 29.2% في مارس.

زيادة مبيعات المنازل

ويدلل التحسن على أن التدابير الحكومية لدعم القطاع العقاري الذي يعد مكون أساسي لثاني أكبر اقتصاد في العالم تحقق نتائج جيدة. وأقبلت الجهات الرقابية على تعظيم الدعم المالي المقدم للمطورين وتخفيض أسعار قروض الرهن العقاري، بينما هدأت القيود المفروضة على الشراء في العديد من المدن، بما فيها شنغهاي.

ويستند التعافي الاقتصادي الصيني إلى تحقيق تعاف مستدام في الإسكان. ويتزايد شعور الاقتصاديين بالتفاؤل بخصوص النظرة المستقبلية لنمو الاقتصاد الصيني لأسباب ترجع جزئيا إلى بلوغه أدنى تراجع له وبدء تعافيه.

وأقبلت العديد من البنوك كذلك على رفع توقعاتها لعام 2023 لتصل إلى ما نحو 6%، متخطية المستهدف الحكومي عند 5%.

وتستفيد الصين في الوقت الراهن من الطلب الاستهلاكي المكتوم بعد الجائحة، بحسب رئيس بنك نومورا هولدنجز ليو تنج.

لكن تنج يواصل تبني نظرة حذرة بخصوص النصف الثاني من العام الجاري.