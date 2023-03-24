مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة عند أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر في فبراير

سجلت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ارتفاعا للأسرة الواحدة إلى ذروتها في 6 أشهر في فبراير الماضي في أحدث مؤشر على أن سوق الإسكان تتجه نحو الاستقرار بعد أن لحق بها الضرر جراء ارتفاع أسعار الرهن العقاري، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة التجارة أمس يوم الخميس إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 1.1 % إلى مستوى سنوي معدل موسميا يبلغ 640 ألف وحدة الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ أغسطس.

وعُدلت وتيرة مبيعات يناير إلى 622ألف وحدة هبوطا من 670 ألف وحدة سبق تسجيلها.

ومبيعات المنازل الجديدة تُحسب عند توقيع العقد، مما يجعلها مؤشرا رئيسيا لسوق الإسكان. وزادت الآن لثلاثة أشهر متتالية.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مبيعات المنازل الجديدة التي تمثل حصة صغيرة من مبيعات المنازل الأمريكية إلى مستوى 650 ألف وحدة. وجاءت الزيادة المفاجئة على الرغم من ارتفاع معدلات الرهن العقاري من أوائل فبراير شباط حتى أوائل مارس الماضي بعد انخفاضها في الغالب منذ نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لبيانات من وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك.

وبلغ متوسط سعر المنزل الجديد في فبراير 438200 دولار، بزيادة 2.5 % عن العام الماضي.

وكان هناك 436 ألف منزل جديد في السوق في نهاية الشهر الماضي، انخفاضا من 439 ألفا في يناير كانون الثاني. وبوتيرة مبيعات فبراير الماضي، يستغرق تصفية المعروض من المنازل في السوق 8.2 شهر انخفاضا من 8.3 شهر في يناير.