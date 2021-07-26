مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تهبط لأدنى مستويات منذ أبريل 2020

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة على غير المتوقع في يونيو لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2020، بما يعكس استمرار ضعف الطلب في مواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع الإمدادات.

وبحسب وكالة بلومبرج، هبطت مشتريات المنازل الجديدة ذات الأسرة الواحدة بنسبة 6.6% إلى 676 ألف.

وتسببت تكاليف الإنشاءات الصاعدة لكل شئ بداية من العمالة إلى المواصلات إلى الأخشاب في خفض الإنشاءات خلال الأشهر القليلة الماضية، مما ساهم في رفع الأسعار مقابل استمرار محدودية المعروض من المنازل.

ومن المرجح خفض الضغوط على سلسلة الإمدادات خلال الأشهر القليلة القادمة وتراجع أسعار الأخشاب نزولا من قمتها الحالية.

وعقدت إدارة بايدن اجتماعا حضره ممثلو قطاع الإنشاءات، بهدف معالجة نقص المعروض من المنازل والمساعدة على تخفيف الضغوط التي تسببت في رفع الأسعار.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة ارتفاع متوسط أسعار مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 6.1% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي إلى 361,800 دولار أمريكي.