مبيعات الملاكي فئة D تتراجع إلى 2224 سيارة

المال - خاصتراجعت مبيعات السيارات الملاكي الكبيرة "فئة D" في مصر إلى 2224 وحدة، خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2017، مقابل 3540، خلال الفترة ذاتها من 2016، بتراجع 1316 سيارة بنسبة انخفاض 37%.وأرجع أحد موزعي السيارات، هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته السيارات، العام الماضي، على

المال – خاص

تراجعت مبيعات السيارات الملاكي الكبيرة “فئة D” في مصر إلى 2224 وحدة، خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2017، مقابل 3540، خلال الفترة ذاتها من 2016، بتراجع 1316 سيارة بنسبة انخفاض 37%.

وأرجع أحد موزعي السيارات، هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته السيارات، العام الماضي، على خلفية تقلبات أسعار الصرف وتحرير الجنيه، وما ترتب عليه من زيادة أعباء تدبير العملة والرسوم الجمركية.

ولفت إلى أن أوبل إنسيجنيا حققت نجاحًا كبيرًا في المنافسة على سيارات هذه الفئة، خلال الفترة الماضية.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى أن أوبل إنسيجنيا استحوذت على 76.7% من مبيعات السيارات الملاكي “فئة D”، والبالغة 2224 وحدة خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2017.

وحلت بيجو في المركز الثاني بنسبة 10.3%، وتبعتها فورد فيوجن بواقع 5.1%، وهيونداي سوناتا بنسبة 4.1%، وأوبل كاسكادا بواقع 1.8%، ثم تويوتا كامري بواقع 0.4%، أما السيارات الأخرى فلم تتجاوز نسبتها 0.1%.

وأرجع الموزع ضآلة حصة بيجو 508 إلى محدودية الطلب عليها بسبب ارتفاع أسعارها بشكل كبير.