مبيعات «المطورون العرب» تقفز 176% خلال 2022 وتسجل 2.59 مليار جنيه

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، نتائج أعمال عام 2022، التي أظهرت تحقيق قفزة في المبيعات بنحو 176%.

وقفز إجمالي مبيعات المطورون العرب القابضة لتصل إلى 2.59 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 1.47 مليار جنيه عام 2021.

وأشارت المطورون العرب القابضة في بيان لإدارة البورصة إلي أن إجمالي مبيعاتها بلغ 1363 وحدة بإجمالي مساحة 150 الف متر العام الماضي، مقابل 880 وحدة بإجمالي مساحة 99 ألف متر عام 2021.

وقالت الشركة إن نتائج أعمال 2022، أظهرت نمو معدلات المبيعات وانخفاض الإيرادات ومجمل الربح والأرباح التشغيلية مقارنة بالعام الماضي متأثرة بارتفاع معدلات التضخم وزيادة كافة عناصر تكاليف النشاط.

واظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المطورون العرب القابضة خلال 2022، تحقيق صافي خسائر بقيمة 18.15 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح مقابل 92.86 مليون جنيه خلال 2021.