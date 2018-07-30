مبيعات المصريين والعرب تدفع البورصة للهبوط بمنتصف التداولات

رجب عزالدينواصلت مؤشرت البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 15314 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 741 نقطة حتى الساعة 12:30.

رجب عزالدين

واصلت مؤشرت البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 15314 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 741 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 248 مليون جنيه تقريبا، واتجهت المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 12.5 مليون جنيه و4.5 مليون و56 ألف جنيه و3 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجه الأفراد المصريون والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيم تداولات 8.5 مليون جنيه و11 مليونا على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 32 سهما من إجمالى 147 سهما متداولا،بينما هبط 64 وبقى 51 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين،حيث صعد egx30 بنسبة 1.18% عند مستوى 15378 نقطة، وارتفع مؤشر egx70 بنسبة 1.04% عند 742 نقطة.