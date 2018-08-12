مبيعات المصريين والأجانب تدفع البورصة للهبوط بالمنتصف الأحد

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% عند مستوى 15778 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 751 نقطة حتى الساعة الواح

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% عند مستوى 15778 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 751 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 246 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 28 مليون جنيه و8.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 19.5 مليون جنيه و5 ملايين جنيه و756 ألف جنيه و11 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 20 سهما من إجمالى 158 سهما متداولا، بينما هبط 87 وبقى 51 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.39% عند مستوى 15924 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 754 نقطة.