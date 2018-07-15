مبيعات المصريين والأجانب تدفع البورصة للتباين بالمنتصف

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.3% عند مستوى 15884 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.16% عند مستوى 773 نقطة حتى الساعة 1:00وبلغت قيمة التداولات على الأسه

رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.3% عند مستوى 15884 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.16% عند مستوى 773 نقطة حتى الساعة 1:00

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 245 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 3 ملايين جنيه و11 مليونا و5 ملايين و4 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 19.5 مليون جنيه و4 ملايين على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 34 سهما من إجمالى 147 متداولا،بينما هبط 54 وبقى 59 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب حيث هبط egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 15879 نقطة، بينما تراجع egx70 بنسبة 0.58% عند 775 نقطة.