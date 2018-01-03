مبيعات المصريين تدفع البورصة للهبوط منتصف التعاملات

رجب عزالدين



هبطت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.78% عند مستوى 14906 نقطة، بينما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 عند مستوى إغلاق أمس 835 نقطة حتى الساعة 12:30.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 415 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 10 مليون جنيه و10 ملايين و6.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات بلغ 5.5 مليون جنيه و 21 مليون ونصف مليون على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 67 سهما من إجمالى 163 متداولا، بينما هبط 42 سهما وبقى 54 دون تغير.



واختتمت البورصة تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والعربية، حيث صعد egx30 بنسبة طفيفة 0.03% عند مستوى 15023 نقطة، بينما ارتفع egx70 بنسبة 0.93% عند مستوى 835 نقطة.