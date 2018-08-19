مبيعات المصريين تدفع البورصة للهبوط في منتصف التعاملات

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- وسط اتجاه بيعى للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 15237 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% عند مستوى 738 نقطة.وبلغت قيمة التداولات على الأس

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 15237 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% عند مستوى 738 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 384 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 3 ملايين جنيه، و721 ألف جنيه، و259 ألف جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها مليون جنيه و508 آلاف جنيه ومليوني جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 23 سهمًا من إجمالى 137 سهمًا متداولاً، وهبط 52 سهمًا وبقى 62 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -الخميس- على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.4% عند مستوى 15295 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 740 نقطة.