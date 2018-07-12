مبيعات المصريين تدفع البورصة للتأرجح بمنتصف التعاملات

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه بيعى للمصريين.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 15957 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 776 نقطة حتى الساعة 1:15.وبلغت قي

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 15957 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 776 نقطة حتى الساعة 1:15.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 334 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 4 ملايين جنيه و1.5 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والاجنبية والأفراد المصريين والعرب للبيع بقيم تداولات قدرها 2.5 مليون و1مليون و 1 مليون جنيه و1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 39 سهما من إجمالى 149 متداولا، بينما هبط 70 وبقى 40 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الأربعاء على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، حيث صعد egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 15954 نقطة، كما صعد egx70 بنسبة 0.15% عند 780 نقطة.