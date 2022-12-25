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مبيعات المصرين والعرب تدفع مؤشرات البورصة للهبوط الجماعي اليوم

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فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.44 مليار جنيه.

مبيعات المصرين والعرب تدفع مؤشرات البورصة للهبوط الجماعي اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

3:25 م, الأحد, 25 ديسمبر 22

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد 25-12-2022، علي هبوط جماعي متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب .

وفقد المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 0.67% بنهاية التعاملات ليغلق عند 14385 نقطة.

و تراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.85% عند مستوى 2704 نقاط ، وانخفص مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 1.95% عند 3995 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات علي الأسهم 1.47 مليار جنيه ، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 205 أسهم ، ارتفع منهم 27 وتراجع 113 فيما استقر 65 دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.29 مليار جنيه ، ليغلق عند 941.56 مليار جنيه ، مقابل 946.85 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين المصريين و العرب، بصافي قيمة 1.43 مليار جنيه ، و 9.11 مليون علي الترتيب.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.44 مليار جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

3:25 م, الأحد, 25 ديسمبر 22