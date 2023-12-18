مبيعات المركبات التجارية في الصين تقارب 4 ملايين وحدة خلال 11 شهرا

أظهرت بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي المركبات أن مبيعات المركبات التجارية في الصين قفزت بنسبة 44.6 % على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، بحسب وكالة شينخوا.

وخلال الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، بلغت مبيعات المركبات التجارية في الصين حوالي 3.67 مليون وحدة، بزيادة 21.8 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الجمعية إن إجمالي 366 ألف مركبة تجارية تم بيعها في البلاد في الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، ارتفعت مبيعات الشاحنات والحافلات بنسبة 21.7 % و22.8 % على أساس سنوي، على الترتيب.

فى سياق متصل، ارتفعت مبيعات الشاحنات الصغيرة في الصين بنسبة 9.2 % على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، حيث عززت سياسات تشجيع الاستهلاك في البلاد نمو الطلب، حسبما أظهرت بيانات الصناعة.

وتم بيع ما مجموعه 46000 شاحنة صغيرة في الصين الشهر الماضي، وفقا للجمعية الصينية لسيارات الركاب.

وقالت الجمعية إن صادرات الصين من الشاحنات الصغيرة ارتفعت بنسبة 5 % على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، بلغ إجمالي مبيعات الشاحنات الصغيرة في الصين 466 ألف وحدة، بانخفاض قدرة 0.8 % على أساس سنوي.