مبيعات المحمول في مصر تهبط 55% خلال يوليو

هبطت مبيعات المحمول فى مصر خلال شهر يوليو الماضى، بنسبة بلغت %55 لتصل إلى 678 ألف جهاز، مقابل مليون و491 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول فى مصر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %41.9، من إجمالى مبيعات القطاع خلال شهر يوليو الماضى.

وحلت «أوبو» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة فى مصر، مسجلة حصة سوقية %15.4، أعقبتها «ريدمى» ثالثًا بنسبة بلغت %13.8.

وحلت «آبل» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %11.6، تلتها «ريلمى» فى المركز الخامس بنحو %6.8.

وحصدت «إنفينيكس» المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة، مستحوذة على حصة سوقية %3.5، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %7 على الماركات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

«سامسونج» تهيمن على مبيعات الهواتف بـ«منافذ البيع المباشر» و«السلاسل التجارية»

واستحوذت منافذ «البيع المباشر» على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول فى مصر، بنسبة بلغت %66 بإجمالى نحو 498 ألف جهاز، من إجمالى مبيعات القطاع خلال يوليو الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، ارتفعت حصة «السلاسل التجارية» من مبيعات أجهزة «سمارت فون» إلى %34 بنحو 180 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

ورصدت «المال» الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر منافذ البيع المباشر.

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون» عبر منافذ البيع المباشر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %35، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 498 ألف جهاز أجهزة فى السوق المحلية.

وحلت «أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %18.1، تبعتها «ريدمى» ثالثة بنسبة %15.

وجاءت «ريلمى» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %12، تبعتها «إنفينيكس» خامسًا بنحو %6.6 من إجمالى المبيعات.

وظهرت «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول عبر منافذ البيع المباشر، مسجلة حصة سوقية %3.6، من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة %9.7 على الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا، والتى تسوق منتجاتها عبر منافذ البيع المباشر خلال شهر يوليو الماضى.

فى سياق آخر، هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر السلاسل التجارية، بعدما استحوذت على حصة سوقية %46.8، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 180 ألف وحدة.

وجاءت «ريدمى» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %21.6، فيما تراجعت «أوبو» للمركز الثالث بنسبة بلغت %8.7.

فيما حافظت «ريلمى» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %5.2، تلتها «ابل» فى المركز الخامس بحصة قدرها %4.4.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة %13.3 على العلامات الأخرى العاملة فى سوق المحمول، التى تم تسويق عبر السلاسل التجارية، خلال تلك الفترة.