مبيعات المحمول فى مصر تسجل 1.4 مليون جهاز

سجلت مبيعات المحمول فى مصر نموا خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة بلغت %6 لتصل إلى مليون و431 ألف جهاز مقارنة مع نحو مليون و344 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى عدد الوحدات لأجهزة هواتف المحمول بعدما استحوذت على حصة سوقية %32.6 من إجمالى نتائج أعمال القطاع.

وجاءت «أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %26.2 تبعتها «ريدمى» فى المركز الثالث بحصة بلغت %13.6.

وحلت «ريلمى» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %8.4 من إجمالى المبيعات، أعقبتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بحصة بلغت %7.5.

وظهرت العلامة التجارية «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، مسجلة حصة سوقية %3.8 من إجمالى نتائج أعمال القطاع.

وتوزعت باقى الحصص السوقية التى بلغت %7.9 على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى سوق هواتف المحمول خلال أكتوبر الماضى.

«أوبو» تسيطر على مبيعات «منافذ البيع المباشر»

واستحوذت منافذ “البيع المباشر” على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول فى مصر، بنسبة بلغت %74 بإجمالى مليون و64 ألف جهاز من إجمالى نتائج أعمال القطاع خلال أكتوبر الماضى.

وبحسب بيانات «GFK» ارتفعت حصة “السلاسل التجارية” من مبيعات أجهزة «سمارت فون» إلى 26% بإجمالى 367 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

ورصدت «المال» الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر منافذ البيع المباشر خلال أكتوبر الماضى.

وتصدرت العلامة الصينية «أوبو» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة “سمارت فون” عبر منافذ البيع المباشر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 529.4 من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت مليونا و64 ألف جهاز فى السوق المحلية.

وحلت «سامسونج الكورية» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %24.4 تبعتها «ريدمي» فى المرتبة الثالثة بنسبة بلغت %14.8.

وجاءت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %9.6 تبعتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بحصة بلغت %9.5 من إجمالى المبيعات.

وظهرت «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول عبر منافذ البيع المباشر، مسجلة حصة سوقية 54.3 من إجمالى مبيعات تلك الفئة. وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة %8 على الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا، والتى تسوق منتجاتها عبر منافذ البيع المباشر خلال شهر أكتوبر الماضى.

«سامسونج» تهيمن على قطاع السلاسل التجارية

وبحسب البيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر السلاسل التجارية، بعدما استحوذت على حصة سوقية %56.1 من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 367 ألف وحدة.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 516.8 تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بنسبة بلغت %10.

وحصدت «ريلمي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 4.9%، تلتها «POCO» فى المركز الخامس بنسبة بلغت %3.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة %9.2 على العلامات الأخرى العاملة فى سوق المحمول، التى تم تسويق عبر السلاسل التجارية، خلال تلك الفترة.

«القاهرة» تتصدر المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا

وهيمنت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بنسبة بلغت %39 بإجمالى 561 ألف جهاز، من إجمالى مبيعات سوق المحمول التى بلغت 1.4 مليون جهاز.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %31 بنحو 445 ألف وحدة، خلال تلك الفترة.

وحلت مدن الصعيد فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية %16 بواقع 231 ألف جهاز، تبعتها “الإسكندرية فى المركز الرابع بحصة بلغت %8 مسجلة بيع 117 ألف وحدة.

وتمركزت مدن القناة فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، مسجلة حصة سوقية قدرها %5 بإجمالى 77 ألف جهاز، خلال شهر أكتوبر الماضى.