مبيعات المحمول فى مصر تسجل 1.3 مليون وحدة

سجلت مبيعات المحمول فى مصر – خلال شهر نوفمبر الماضى نموًا – بنسبة %3 لتصل إلى مليون و373 ألف جهاز مقارنة مع نحو مليون و335 ألف وحدة فى نوفمبر 2020.

ورصدت «المال» خريطة مبيعات سوق هواتف المحمول فى السوق المحلية خلال تلك الفترة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«إنفينيكس» تحتفظ بصدارة شريحة «1000 – 2000 جنيه»

احتفظت العلامة الصينية «إنفينيكس» بصدارة مبيعات هواتف المحمول المنتمية للشريحة السعرية التى تتداول بين «1000 و2000 جنيه» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %36.1 من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية التى بلغت 187 ألف جهاز خلال شهر نوفمبر الماضى.

وجاءت العلامة الكورية «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «1000 إلى 2000 جنيه» مسجلة حصة سوقية %15.8 فيما صعدت «ريلمي» للمركز الثالث بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %14.9.

فى حين، تراجعت «ريدمي» للمرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية %13.9 فيما ظهرت «فيفو» فى المركز الخامس بحصة بلغت %7.1 من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فى المقابل، توزعت الحصة السوقية المتبقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت %12.2 من إجمالى مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» خلال نوفمبر الماضى.

«سامسونج» ترفع حصتها السوقية من «2000 – 3000 آلاف جنيه»

وتصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول التى تتراوح أسعارها بين «2000 إلى 3000 جنيه» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %38.8 من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية البالغة 510 آلاف جهاز فى السوق المحلية خلال نوفمبر الماضى.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %22.5 تبعتها «ريلمي» فى المركز الثالث بحصة قدرها %13.8 من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

وحلت «ريدمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %13.4 تلتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بحصة بلغت %4.9.

وظهرت «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «2000 إلى 3000 جنيه» بعدما استحوذت على حصة سوقية %4.1 من إجمالى نتائج أعمال تلك الفئة خلال تلك الفترة.

بينما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية للهواتف على حصة سوقية %2.5 من إجمالى المبيعات.

«أوبو» تهيمن على فئة «3000 – 4000 جنيه»

هيمنت العلامة الصينية «أوبو» على مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه»، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %36.7 من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 240 ألف جهاز خلال شهر نوفمبر الماضى.

واقتنصت «ريلمي» المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %26.8 فيما تراجعت «سامسونج» للمركز الثالث بحصة بلغت %22.

وحلت «فيفو» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية %7.5 من إجمالى مبيعات تلك الشريحة السعرية لهواتف المحمول فى مصر.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت %7 من إجمالى مبيعات الفئة السعرية لأجهزة هواتف المحمول التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» خلال شهر نوفمبر الماضى.

«أوبو» تسيطر على شريحة هواتف «4 – 5 آلاف جنيه».. و«ريدمي» وصيفًا

سيطرت العلامة الصينية «أوبو» على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «4 و5 آلاف جنيه»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %35.2 من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 149 ألف جهاز خلال شهر نوفمبر الماضى.

وصعدت «سامسونج» للمرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %21.7 تلتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت %17.2.

وحلت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية «4 و5 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية %10.3.

وحافظت «POCO» على تمركزها فى المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية %8.6 تبعتها «فيفو» فى المركز السادس بنسبة بلغت %4.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية من الهواتف بنسبة بلغت %3 خلال تلك الفترة.

«أوبو» تهيمن على سمارت فون «5-7 آلاف»

هيمنت العلامة الصينية «أوبو» على النصيب الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية %56.8 من إجمالى مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 154 ألف جهاز خلال شهر نوفمبر الماضى.

وجاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية %26.9.

وتمركزت «POCO» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية %6.6 أعقبتها «إنفينيكس» فى المركز الرابع بحصة بلغت %3.8 من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية %5.9 من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» خلال تلك الفترة.

«سامسونج» تقود مبيعات الهواتف «7 – 10 آلاف جنيه»

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تدور بين «7 و10 آلاف جنيه» بنسبة بلغت %73.5 من إجمالى مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 67 ألف جهاز، خلال شهر نوفمبر الماضى.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية لنفس الشريحة السعرية مسجلة حصة سوقية %17.1 تلتها «إنفينيكس» فى المركز الثالث بحصة بلغت %4.3 من إجمالى نتائج أعمال تلك الفئة.

فيما استحوذت باقى العلامات الأخرى على حصة سوقية %5.1 من إجمالى مبيعات الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «7 و10 آلاف جنيه» خلال الشهر ذاته.

«آبل» تتربع على عرش الـ «10 آلاف جنيه فأعلى»

تصدرت العلامة الأمريكية «آبل» مبيعات الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتخطى قيمتها «10 آلاف جنيه» بعدما استحوذت على حصة سوقية %53.1 من إجمالى المبيعات التى بلغت 54 ألف جهاز خلال شهر نوفمبر من العام الماضى.

وجاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى الهواتف التى تتخطى أسعارها «10 آلاف جنيه» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %45.3.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى البالغة %1.6 من إجمالى مبيعات تلك الفئة خلال تلك الفترة.