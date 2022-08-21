مبيعات المحمول تهبط لأدنى مستوى لها فى يونيو

هبطت مبيعات أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر لأدنى مستوى لها منذ عام خلال يونيو الماضى بنسبة بلغت %51 لتسجل نحو 696 ألف جهاز خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة مع نحو مليون و413 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

«سامسونج» تتصدر.. و«ريدمى» تزيح «أوبو» من الوصافة

وبحسب بيانات مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»التى حصلت « المال » على نسخة منها ، تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى عدد الوحدات بحصة سوقية تصل إلى %36.7 من إجمالى نتائج أعمال القطاع، تلتها «ريدمي» الصينية فى المركز الثانى بـ %16.6

فيما تراجعت «أوبو» الصينية للمركز الثالث بحصة بلغت %16.4 أعقبتها «ريلمي» الصينية فى المركز الرابع بحصة %8.3 ، ثم «إنفنينيكس» الصينية فى المرتبة الخامسة بنحو %6.1.

وظهرت العلامة التجارية «فيفو» الصينية فى المركز السادس مسجلة حصة سوقية 4.5%، أعقبتها «نوكيا» الفنلندية فى المركز السابع بحصة %3.1 ، بينما توزعت النسبة المتبقية البالغة 8.3 % على علامات تجارية أخرى.

يشار إلى أن «فيفو» أعلنت مؤخرا عن افتتاح مصنعها فى مدينة العاشر من رمضان على مساحة 11 ألف متر مربع لتجميع هواتفها بالسوق المصرية باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار خلال عام، فيما تعتزم شركة «إتش إم دي» المالكة للعلامة التجارية الفنلندية نوكيا تصنيع مليون هاتف بمصر بالتعاون مع شركة اتصال للصناعات المتطورة .

«هواوى» تتخارج من قائمة الكبار .. ونوكيا سابعا بـ 3.1%

فى المقابل، تخارجت «هواوى» الصينية من تصنيف الـ7 ماركات الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر للشهر الـ 12 على التوالى .

«منافذ البيع» تسيطر على مبيعات القطاع

استحوذت منافذ «البيع المباشر» على النصيب الأكبر من مبيعات المحمول فى مصر، بنسبة %72 بإجمالى 503 آلاف جهاز من إجمالى نتائج أعمال القطاع خلال يونيو الماضى.

بينما ارتفعت حصة «السلاسل التجارية» من مبيعات أجهزة «سمارت فون» إلى %28 بإجمالى 193 ألف جهاز.

ورصدت «المال» الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر منافذ البيع المباشر خلال يونيو الماضى.

وتصدرت العلامة الصينية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون» عبر منافذ البيع المباشر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %33.6 من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 503 آلاف جهاز فى السوق المحلية.

وحلت «أوبو» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %19.7 تبعتها «ريدمى» فى المرتبة الثالثة بنسبة %14.7، وجاءت «ريلمى» فى المركز الرابع بحصة %10 تبعتها «إنفينيكس» فى المرتبة الخامسة بحصة بلغت %7.1 من إجمالى المبيعات.

وظهرت «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول عبر منافذ البيع المباشر، مسجلة حصة %5.3 من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة %9.6 على الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا والتى تسويق منتجاتها عبر منافذ البيع المباشر خلال شهر يونيو الماضى.

«سامسونج» تهيمن على قطاع السلاسل التجارية

وهيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر السلاسل التجارية، بعدما استحوذت على حصة سوقية %44.6، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 193 ألف وحدة.

وجاءت «ريدمى» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %21.5، تبعتها «أوبو» فى المركز الثالث بنسبة %7.7.

وحصدت «آبل» المرتبة الرابعة بحصة %4.6 تلتها «ريلمى» فى المركز الخامس بنسبة %4.1.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة %17.5 على العلامات الأخرى العاملة فى سوق المحمول، التى تم تسويقها عبر السلاسل التجارية، خلال تلك الفترة.

«القاهرة» تتصدر المناطق الأكثر مبيعًا بـ 307 آلاف جهاز

واستحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بنسبة %44 بإجمالى 307 آلاف جهاز، من إجمالى مبيعات سوق المحمول التى بلغت 696 ألف جهاز.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %28 بنحو 194 ألف وحدة، خلال تلك الفترة.

وحلت مدن الصعيد فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة %14 بواقع 100 ألف جهاز، تبعتها “الإسكندرية فى المركز الرابع بحصة %9 مسجلة بيع 60 ألف وحدة.

وتمركزت مدن القناة فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا للهواتف فى مصر، مسجلة حصة سوقية قدرها %5 بإجمالى 35 ألف جهاز، خلال شهر يونيو الماضى.