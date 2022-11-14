مبيعات المحمول تسجل أدنى مستوى خلال أغسطس

سجلت مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر أدنى مستوى لها خلال أغسطس الماضى لتصل إلى 674 ألف جهاز، مقابل مليون و427 ألف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق، بنسب تراجع بلغت %55

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات الهواتف بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %38.8 خلال الشهر ذاته، مقابل %32.7 لفترة المقارنة.

وحافظت «أوبو» الصينية على تمركزها فى المرتبة الثانية بالرغم من تراجع حصتها السوقية إلى %16.8 مقارنة مع نحو %24.5 فيما تمكنت «ريدمي» من انتزاع المركز الثالث بحصة قدرها %16.7 مقابل %13.9.

وحلت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %13.2 مقابل %8.8 أما المركز الخامس فكان من نصيب «إنفينيكس» مستحوذة على حصة %4.1 مقارنة مع نحو %7.9.

وظهرت «آبل» الأمريكية فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %3.1 من إجمالى أعمال القطاع خلال أغسطس الماضى، مقابل %1.8 فى الشهر ذاته من العام السابق.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %7.3 على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المحلية خلال الشهر ذاته.

وقال أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «بينكو» بمنطقة شمال أفريقيا، إن خريطة مبيعات سوق الهواتف شهدت العديد من التغيرات جراء الأزمات التى انتابت صناعة الهواتف عالميًا خاصة مع تفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد من الخامات ومكونات الإنتاج وزيادة أسعارها لمستويات مرتفعة، علاوة على تراجع الطاقة الإنتاجية الكميات المصنعة والمصدرة للأسواق الخارجية ومنها «مصر».

وأضاف «قنديل» أن غالبية الشركات العاملة فى مجال بيع الهواتف تضررت بشكل كبير من استمرار الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد من خلال عدم تمكنها من جلب أى شحنات من الخارج منذ عدة أشهر؛ وهو ما تسبب فى تراجع المخزون والكميات المعروضة لبعض الماركات داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن شركات الهواتف الصينية تمكنوا خلال الفترة الماضية من زيادة حصتها السوقية من مبيعات القطاع وذلك من خلال التوسع فى طرح الوحدات الجديدة المنتمية للفئات الاقتصادية التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الطلب، علاوة على الدعم والتيسيرات التى تمنحها الحكومة الصينية للمصانع التى تصدر منتجاتها للخارج.

وتابع: غياب هواوى عزز من فرصة الماركات الصينية الأخرى على تقديم وتسويق هواتفهم بصورة أفضل خاصة مع قلة العلامات المطروحة محليًا تحديدًا فى شريحة «سمارت فون».

تطور مبيعات الهواتف فى مصر خلال أغسطس 2022/2021

العلامة التجارية الحصة السوقية% – أغسطس 2021 الحصة السوقية% – أغسطس 2022 سامسونج 38.8 32.7 أوبو 16.8 24.5 ريدمي 16.7 13.9 ريلمي 13.2 8.8 إنفينكيس 4.1 7.9 آبل 3.1 1.8 أخرى 7.3 10.4

إعداد «المال» المصدر: مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»