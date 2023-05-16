مبيعات المحمول تتراجع 54% خلال الربع الأول

تراجعت مبيعات أجهزة المحمول فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة %54 لتصل إلى مليون و705 آلاف جهاز، مقابل 3 ملايين و719 ألفا فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» حصلت «المال» على نسخة منه، استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على %46 من مبيعات القطاع.

وجاءت «أوبو» الصينية فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %14.8 تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بنسبة %11.8 و«ريلمي» رابعة بنحو %10.2 تلتها «إنفينيكس» خامسًا بحوالى %5.6.

وحلت «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة، مستحوذة على حصة سوقية %5 من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة %6.6 على العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.

وأرجع محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات فى شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، سبب انخفاض مبيعات القطاع إلى القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، إضافة إلى ضعف عمليات التمويل من قبل البنوك مما أثر على تراجع الكميات المطروحة. وأشار إلى أن الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها شركات الهواتف بعد ارتفاع أسعار الصرف انعكست سلبًا على حركة مبيعات سوق المحمول وتراجع حجم الطلب على شراء الأجهزة الجديدة بنسب تصل إلى %50.