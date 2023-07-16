مبيعات المحمول بمصر تتراجع 51% خلال أول 4 أشهر من 2023

تراجعت مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بنسبة %51 لتصل إلى 2 مليون و303 آلاف جهاز، مقابل 4 ملايين و722 ألفًا فى الفترة ذاتها من 2022.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»التى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن العلامة الكورية «سامسونج» استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة %46.3 من إجمالى مبيعات القطاع.

وجاءت «أوبو» الصينية فى المرتبة الثانية، بواقع %14.7، تبعتها «ريدمي» ثالثة بنسبة %11.8، وحصدت «ريلمي» المركز الرابع بنحو %10.2، تلتها «إنفينيكس» خامسًا بحوالى %5.4.

وحلت «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة، مستحوذة على حصة سوقية %5.1، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة %6.5 على العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.

فى سياق متصل، أرجع محمد عرفة، مدير مبيعات العلامة التجارية «موتورولا» فى مصر وشمال أفريقيا، انخفاض مبيعات القطاع إلى الصعوبات التى تواجه الشركات فى الاستيراد منذ فبراير 2022، إضافة إلى ضعف عمليات التمويل من قبل البنوك المحلية بغرض الاتجار، ما انعكس سلبًا على هبوط حجم المعروض من الهواتف المحمولة المطروحة محليًا.

وأوضح أن معظم المستوردين نفذوا عمليات استيراد شحنات الهواتف بنظام «الأفراد – الدولي» بغرض تفادى القيود المفروضة على آليات الاستيراد التجارى.

وأكد «عرفة» أن سوق المحمول عانت من موجة الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات والتجار، بالتزامن مع ارتفاع التكلفة الناتجة عن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، موضحًا انخفاض إقبال المستهلكين على شراء الأجهزة الجديدة بنسب تصل إلى %60. لإنتاج 40 ألف طن زيوت و138 ألفاً أعلاف.