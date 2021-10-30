مبيعات المجوهرات في العالم ترتفع 35% الربع الثالث هذا العام (تفاعلي)

شاركت كل من السعودية والإمارات ومصر فى قائمة أكبر 10 دول مبيعًا للمجوهرات فى العالم

ارتفعت مبيعات المجوهرات فى العالم الربع الثالث من العام الحالى فى الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر بنسبة 35%، لتقفز إلى 398.5 طن، مقارنة مع مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والتى سجلت 295.6 طن، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.

الصين والهند يستحوذان أكثر من نصف مبيعات المجوهرات فى العالم

أشار التقرير إلى أن الصين والهند استحوذتا على حصة 65% من إجمالى مبيعات المجوهرات فى العالم خلال الربع الثالث 2021.

وشاركت 3 دول عربية فى قائمة العشر الأكبر مبيعًا للمجوهرات فى العالم وهي السعودية، والإمارت، ومصر.

وفيما يلى أكبر 10 دول الأكبر مبيعًا للمجوهرات فى العالم خلال الربع الثالث من العام الحالى.

الصين

ترتبعت الصين على قمة الدول الأعلى مبيعًا للمجوهرات فى العالم خلال الربع الثالث من العام الحالى بعد نمو السوق بها 32.7%.

وبلغت مبيعات الصين من المجوهرات هذا العام 163 طن، مقابل 122.8 طن خلال الربع الثالث من العام الماضى.

وتراجعت حصة الصين السوقية من الإجمالى العالمي من مبيعات المجوهرات هذا العام إلى 40.9%، مقابل 41.6% العام الماضي.

الهند

جاءت الهند فى المركز الثاني فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للمجوهرات فى العالم هذا العام بإجمالى 96.2 طن، بنمو بلغ 58.3%.

وارتفعت حصة الهند السوقية من الإجمالى العالمي إلى 24.1% بنهاية الربع الثالث 2021، مقابل 20.6% خلال 2020.

الولايات المتحدة الأمريكية

تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من اقتناص المركز الثالث فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للمجوهرات فى العالم مع ارتفاع الطلب عليه 12.4%.

وسجلت مبيعات المجوهرات فى الولايات المتحدة 31.7 طن خلال الربع الثالث 2021، مقابل 28.2 طن العام الماضى، بنمو 12.4%.

وهبطت حصة أمريكا من الإجمالى العالمي هذا العام إلى 7.9%، مقابل 9.5% خلال الربع الثالث 2020.

روسيا

حصلت روسيا على المركز الرابع فى قائمة أكبر الدول مبيعًا للمجوهرات فى العالم الربع الثالث بإجمالى 10.6 طن، بنمو 37.4%.

وبلغت مبيعات روسيا من المجوهرات هذا العام 10.6 طن، مقابل 7.8 طن خلال الربع الثالث 2020.

واستحوذت روسيا على حصة تصل إلى 2.7% من الإجمالى العالمي بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

تركيا

ارتفعت مبيعات تركيا من المجوهرات هذا العام بنسبة تصل إلى 40.6%، لتسجل 9.3 طن، مقارنة مع مبيعاتها العام الماضى، والتى بلغت 6.6 طن، لتأتى بالمركز الخامس في القائمة.

وتمكنت تركيا من الاستحواذ على حصة تصل إلى 2.3% من إجمالى المبيعات العالمية من المجوهرات.

السعودية

حصلت السعودية على المركز السادس فى قائمة أكبر 10 دول مبيعًا للمجوهرات فى العام خلال الربع الثالث من العام الحالى.

ارتفعت مبيعات السعودية من المجوهرات هذا العام بنسبة تصل إلى 17.3%، لتقفز إلى 8.5 طن، مقابل 7.2 طن خلال 2020.

وبلغت حصة السعودية 2.1% من إجمالى الطلب العالمي على المجوهرات فى العام هذا العام.

الإمارات

ارتفعت أداء سوق المجوهرات فى الإمارت 117%، لتقفز إلى 8.2 طن هذا العام، مقابل 3.8 طن خلال 2020، لتقتنص المركز السابع عالميًا.

وصعدت حصة الإمارات من الإجمالى العالمي من 1.3% الربع الثالث 2020، إلى 2.1% خلال الفترة ذاتها من 2021.

مصر

جاءت مصر فى المركز الثامن فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للمجوهرات عالميًا خلال الربع الثالث من العام الحالى.

وارتفت مبيعات المجوهرات فى مصر هذا العام بنسبة تصل إلى 41.5%، لتسجل 7.4 طن، مقابل 5.3 طن العام الماضى.

واستحوذت مصر على حصة تصل إلى 1.9% من إجمالى الطلب العالمي على المجوهرات هذا العام.

إيران

حصلت إيران على المركز التاسع فى القائمة، حيث ارتفع الطلب على المجوهرات بها 60.4%، ليقفز إلى 7.1 طن.

وبلغت حصة من إجمالى مبيعات المجوهرات فى العالم 1.8% بنهاية الربع الثالث من العام الحالى.

إندونيسيا

جاءت إندونيسا فى المركز العاشر بقائمة الدول الأكبر مبيعًا للمجوهرات الربع الثالث بإجمالى 7.1 طن، بنمو 56%.

وحصلت إندونيسيا على حصة تصل إلى 1.7 من إجمالى مبيعات العالم من المجوهرات.

وتمكنت الدول العشر الأكبر مبيعًا للمجوهرات فى العالم من اقتناص حصة تصل إلى 87.5%، فيما حصلت باقي الدول على حصة 12.5%.

آسيا تستحوذ على 82% من إجمالى مبيعات العالم

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تمكن قارة آسيا من الاستحواذ على حصة تقدر بـ 82% من إجمالى مبيعات العالم من المجوهرات الربع الثالث هذا العام.

وبلغت مبيعات آسيا من المجوهرات هذا العام 325.4 طن، مقابل 234.1 طن خلال الربع الثالث من 2020، بنمو 39%.

وجاءت أوروبا فى المركز الثاني بحصة 10%، ومبيعات إجمالية قدرت بـ 40.2 طن، محققة نموًا بنسبة 11%.

فيما جاءت أوروبا فى المركز الثالث فى القائمة بعد أن بلغت مبيعاتها من المجوهرات 32.1 طن، بنمو 30%.

وبلغت حصة أوروبا من إجمالى مبيعات المجوهرات فى العالم 8%.