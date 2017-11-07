مبيعات المؤسسات تدفع البورصة لمواصلة الهبوط بمنتصف التداولات

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه بيعى للمؤسسات.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 13995 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% عند مستوى 772 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 484 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 33 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه، و7.5 مليون جنيه، و347 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين للشراء، بصافى قيم تداولات 48.5 مليون جنيه حتى المنتصف.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 34 سهمًا من إجمالى 172 سهمًا متداولاً، بينما هبط 120 وبقى 18 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -الإثنين- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.78% عند مستوى 14072 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13 % عند مستوى 775 نقطة.