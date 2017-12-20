مبيعات المؤسسات المصرية تدفع البورصة للهبوط بالمنتصف

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعرب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% عند مستوى 14667 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.95% عند مستوى 832 نقطة، حت

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% عند مستوى 14667 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.95% عند مستوى 832 نقطة، حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 520 جنيهًا تقريباً، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 63 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه، و600 ألف جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 19 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه، و45 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 42 سهمًا من إجمالى 167 سهمًا متداولاً، بينما هبط 93 وبقى 32 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.29% عند مستوى 14678 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 840 نقطة.