مبيعات المؤسسات الأجنبية تدفع البورصة للهبوط مع منتصف التعاملات

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية. وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.68% عند مستوى 13905 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ0.37% عند 782 نقطة حتى الساعة الواح



رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية.

وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.68% عند مستوى 13905 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ0.37% عند 782 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 737 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 62.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء، بصافى 7.5مليون جنيه، و337 ألف جنيه، و44.5 مليون جنيه، و4.5 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 55 سهما من إجمالى 177 متداولة، بينما هبط 98 وبقى 24 دون تغير.