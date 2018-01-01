مبيعات الكريسماس 40% من إجمالي إنفاق الأمريكيين في 2017

خالد بدر الدين:قفز إنفاق الأمريكيين على شراء المنتجات الاستهلاكية إلى أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الماضى، بقيادة موسم التسوق في العطلات، خاصة إجازة الكريسماس ورأس السنة التى استحوذت على 40% من إجمالى المبيعات.وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات متاجر التجزئة والمواقع الإلكتروينة بالولايات المتحد

خالد بدر الدين:

قفز إنفاق الأمريكيين على شراء المنتجات الاستهلاكية إلى أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الماضى، بقيادة موسم التسوق في العطلات، خاصة إجازة الكريسماس ورأس السنة التى استحوذت على 40% من إجمالى المبيعات.

وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات متاجر التجزئة والمواقع الإلكتروينة بالولايات المتحدة الأمريكية حققت أرقاما قياسية خلال العام الماضى، مع تحسن ثقة المستهلكين وزيادة استخدام أجهزة الهاتف المحمول.

وتظهر الأرقام المبدئية أن إجمالي مبيعات فترة العطلات ستفوق التوقعات الأولية لشركة ريتيل نكست التي أشارت لزيادة نسبتها 3.8 % فى العام الماضي مقارنة مععام 2016.

وأكدت شركة ماستركارد إن موجة ارتفاع في أواخر الموسم أدت لزيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 18.1 % كما أعلنت شركة UPS أكبر شركة لنقل الطرود في العالم إنها تمضي على مسار تحقيق رقم قياسي للطرود خلال موسم الأعياد الحالي بينما قالت شركة فيديكس المنافسة أنها شهدت موسم شحن حطمت فيه الأرقام القياسية مرة أخرى ولكنها امتنعت عن ذكر تفاصيل.