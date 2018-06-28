مبيعات القاهرة للأدوية تنخفض 8.7% فى مايو

أحمد صبرى انخفضت مبيعات شركة القاهرة للأدوية بمعدل 8.7% لأول مرة فى مايو الماضي رغم تصدرها نمو شركات الأدوية الحكومية ، حيث تعدى معدل نموها العام الماضي 104% لتلحق بشركات سيد وممفيس.وتعتبر القاهرة للأدوية أكبر شركات القابضة للأدوية من حيث المبيعات ولديها عدد من المستحضرات الهامة مثل المسكنا

أحمد صبرى



انخفضت مبيعات شركة القاهرة للأدوية بمعدل 8.7% لأول مرة فى مايو الماضي رغم تصدرها نمو شركات الأدوية الحكومية ، حيث تعدى معدل نموها العام الماضي 104% لتلحق بشركات سيد وممفيس.

وتعتبر القاهرة للأدوية أكبر شركات القابضة للأدوية من حيث المبيعات ولديها عدد من المستحضرات الهامة مثل المسكنات والمضادات الحيوية.

وحققت شكات الدواء الحكومية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، مبيعات بـ380.8 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الماضي محققة نموًّا فى معظم الشركات عدا شركة ممفيس للأدوية.



وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة “IMS” العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت “المال” على نسخة منه ، أوضح أن إجمالى مبيعات الشركة فى شهر مايو بلغت29.5مليون جنيه .