أظهرت بيانات أن الشركات الأمريكية باعت منذ فبراير 2022 للاتحاد الأوروبي غازا طبيعيا مسالا بقيمة 66.7 مليار يورو تقريبا، ولولا العقوبات ضد روسيا كانت ستحصل على مبلغ أقل بمقدار 52.2 مليار يورو، وفقا لقناة روسيا اليوم.

ووفقا لهيئة الإحصاء الأوروبية ” يوروستات”، اشترى الاتحاد الأوروبي، خلال 20 شهرا من فبراير 2022 إلى سبتمبر 2023، ما يقرب من 61 مليار متر مكعب من الغاز من الشركات الأمريكية مقابل 66.7 مليار يورو، أو في المتوسط ​​3.1 مليار متر مكعب مقابل 3.3 مليار يورو شهريا.

و قبل عام من الحرب الروسية الأوكرانية، زودت الولايات المتحدة 1.25 مليار متر مكعب من الغاز شهريا بقيمة 725 مليون يورو.

وبالتالى، بلغت “القيمة المضافة” للعقوبات المناهضة لروسيا بالنسبة لشركات الغاز الأمريكية في السوق الأوروبية على مدى 20 شهرا، 36 مليار متر مكعب. وكلف ذلك الأوروبيين 52.2 مليار يورو، وخلال ذلك دفعوا للأمريكيين عن كل متر مكعب من الغاز ضعف ما كانوا يدفعونه قبل العملية الخاصة.

ويشار إلى أن الجانب الروسي، أعلن مرات كثيرة، أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المحروقات من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وذكرت موسكو أن الأوروبيين رغم رفضهم العلني، يستمرون بشراء النفط والغاز الروسي من خلال وسطاء، لكن بسعر أعلى.