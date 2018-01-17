مبيعات العملات الذهبية تقفز 400%.. والبيتكوين تهبط 23%

خالد بدر الدينقفزت مبيعات العملات الذهبية 400% على منصات البيع الإلكترونية فى أوروبا، مع هبوط أسعار عملات البيتكوين بحوالى 23% منذ أمس وحتى اليوم، لتنزل إلى أقل من 10 آلاف دولار لتسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضى.ولكن أسعار الذهب انتعشت بأكثر من 5.8 % خلال الأربعة أسابيع الماضية ليرتفع

خالد بدر الدين



قفزت مبيعات العملات الذهبية 400% على منصات البيع الإلكترونية فى أوروبا، مع هبوط أسعار عملات البيتكوين بحوالى 23% منذ أمس وحتى اليوم، لتنزل إلى أقل من 10 آلاف دولار لتسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضى.

ولكن أسعار الذهب انتعشت بأكثر من 5.8 % خلال الأربعة أسابيع الماضية ليرتفع سعر الأوقية إلى أكثر من 1344.8 دولار لتسجل أعلى مستوى منذ حوالى 4 شهور.

وذكرت وكالة بلومبرج أن قيمة الأصول الديجيتال هبطت 300 مليار دولار خلال الثلاثة أيام الماضية فقط، كما هوت أسعار البيتكوين بحوالى 50 % منذ 18 ديسمبر الماضى عندما قفزت إلى أكثر من 19 ألفا و 500 دولار لتقل عن 10 آلاف دولار اليوم الأربعاء.