مبيعات العقارات في دبي تسجل 791 مليون درهم.. اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 791 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 182 مبايعة بقيمة 708.68 مليون درهم منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 411.26 مليون درهم و139 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 297.42 مليون درهم، نقلا عن وكالة الانباء الاماراتية.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 264 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في منطقة اليفرة 3 بتسجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وثالثة في الثنيه الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 74.39 مليون درهم منها 3 رهون لأراض بقيمة 3.6 مليون درهم و34 رهنا لفلل وشقق بقيمة 70.79 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 8 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 8.57 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الأولى بقيمة 787 ألف درهم.