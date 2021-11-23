أسواق عربية

مبيعات العقارات في دبي تسجل 1.4 مليار درهم اليوم

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.
هيثم سمير 8:08 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 8:08 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 1.4 مليار درهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات. فقد شهدت الدائرة تسجيل 349 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 33 مبايعة أراضٍ بقيمة 202.84 مليون درهم، و316 مبايعة للشقق والفيلات بقيمة 822.26 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

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وتصدرت منطقة جبل علي أولى المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفيلات جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرًا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

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وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 149 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم، وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 350.59 مليون درهم، منها 20 رهن أراض بقيمة 279.81 مليون درهم، و39 رهن فيلات وشقق بقيمة 70.78 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 108 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 65 مليون درهم.

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أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 27.23 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 8 ملايين درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 7 ملايين درهم.

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بقلم هيثم سمير

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