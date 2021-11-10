عقـــارات

مبيعات العقارات في دبي تسجل 1.2 مليار درهم اليوم

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.
هيثم سمير 6:55 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 6:55 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 340 مبايعة بقيمة 910.91 مليون درهم؛ منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 340.28 مليون درهم، و291 مبايعة للشقق والفيلات بقيمة 570.63 مليون درهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

اقرأ أيضا  «المجتمعات العمرانية» تطرح قطعة أرض بنشاط تجاري إداري في الشيخ زايد

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفيلّات جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرًا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

اقرأ أيضا  بسعر 1060 جنيهًا.. طرح 17 فدانا عمرانيًا متكاملًا بمدينة غرب ناصر

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 264.64 مليون درهم، منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 165.46 مليون درهم، و62 رهن فيلات وشقق بقيمة 99.19 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 121 مليون درهم، وأخرى في منطقة قريطيسة بقيمة 20 مليون درهم.

اقرأ أيضا  كونتراك تتحالف مع «CMD» لإنشاء «YARU Compound» العاصمة الإدارية

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 24.18 مليون درهم؛ كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 7 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

صندوق الإسكان الاجتماعي يستهدف بناء 25 ألف وحدة خضراء بنهاية 2023

سارة لطفي 3:30 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

مسئول بالبنك الدولي يشيد بالتجربة العمرانية في عهد السيسي

أحمد صبحي 1:17 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

ورش عمل بين مصر والسويد حول «حلول المدن الذكية»

أحمد صبحي 1:04 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

«البطل جروب» و «QNB الأهلي» يوقعان بروتوكول تمويل عقاري مشترك ( صور)

شريف عمر 11:19 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

«إن إتش إم سى» تحصل على 72 فداناً لإقامة مدينة طبية متكاملة فى «الشروق»

أحمد صبحي 8:39 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

جهاز «أكتوبر الجديدة» يستهدف استثمار 3 مليارات جنيه فى العام المالى الجارى

شرين طه 8:23 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21