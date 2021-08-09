مبيعات العقارات فى دبى تتجاوز 73.15 مليار درهم خلال 7 شهور

قفزت مبيعات العقارات فى إمارة دبى إلى أكثر من 73.15 مليار درهم إماراتى خلال السبعة شهور الأولى من العام الجارى لتتفوق على إجمالى مبيعاتها طوال عام الوباء والذى توقف عند 71.87 مليار درهم إماراتى .

كما ارتفعت مبيعات العقارات فى دبى خلال الشهر الماضى إلى أكثر من 11.18 مليار درهم إماراتى لتسجل أعلى مستوى فى يوليو خلال الـ 12 سنة الماضية، وبزيادة تتجاوز 1.87 % عن مثيلتها خلال نفس الشهر من عام 2020 الذى انتشرت فيه فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة جلف نيوز الإماراتية أن إجمالى عدد صفقات العقارات فى إمارة دبى خلال الفترة من بداية العام الجارى وحتى نهاية نهاية يوليو الماضى بلغت أكثر من 31 ألف و757 عملية بيع، مقابل 35 ألف و401 عملية خلال العام الماضى ككل.

أيضا ارتفع متوسط قيمة صفقة بيع العقارات فى دبى بحوالى 2.55 مليون درهم خلال يوليو الماضى بزيادة أكثر من 10 % عن نظيرتها خلال شهر يونيو من العام الحالى برغم أن شهور الصيف فى سنوات ما قبل الوباء كانت تتميز عادة بتباطؤ سوق العقارات بسبب موسم الإجازات والسفر خارج الإمارة.

وتوقعت لينيت ساكيتو مديرة البحوث والبيانات بشركة بروبرتى فايندر لأسواق العقارات أن تشهد إمارة دبى انتعاشا واضحا بقية شهور هذا العام، طبقا لبيانات شهر يوليو التى صعدت لأعلى مستوى منذ عام 2009 تقريبا.

وأشارت إلى أن مبيعات العقارات التى انتعشت خلال الشهر الماضى تركزت على الفيللات والمساكن فى عقارات تلال دبى، والمراعى العربية، وبالم جميرة، وداماك هيلز، ومدينة محمد بن راشد، بينما تدفق المستهلكون على شراء الشقق فى مناطق مثل دبى مارينا وسط مدينة دبى، وبيزنس باى، وقرية جميرة.

كما سجلت مبيعات العقارات فى سوق دبى ارتفاعا بأكثر من 40 % خلال النصف الأول من 2021 بقيمة تجاوزت 61.97 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت قيمتها 27 ألف و373 صفقة، بالمقارنة بنفس النصف من العام الماضى.

ويرى الخبراء أن مبيعات العقارات سجلت أعلى مستوى فى شهر يونيو الماضى منذ ديسمبر 2013 لترتفع قيمة المبيعات خلال الربع الثانى من العام الجارى إلى حوالى 36.96 مليار درهم بزيادة أكثر من 33 % عن قيمتها فى الربع الأول من هذا العام، مع تزايد الطلب وتدفق المستهلكين على شراء العقارات لاعتقادهم أنها هبطت إلى أدنى مستوى ممكن نتيجة الوباء، وأن هناك احتمالاً لارتفاع الأسعار انحسار قيود كوفيد 19 وأن تأجيل الشراء سيكلفهم كثيرا.

وأكدت لينيت ساكيتو أن فيروس كورونا ساعد على انتعاش المبيعات فى دبى هذا العام مع ارتفاع الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى لدرجة أن المقيمين الهنود فى إمارة دبى أنفقوا ما يزيد عن 6 مليارات درهم على شراء العقارات، وبعدهم الأجانب من حاملى جوازات السفر البريطانية والذين بلغت مشترياتهم من عقارات دبى أكثر من 2.9 مليار درهم ثم الصينيين بحوالى 1.4 مليار درهم.

وتتوقع أيضا وكالة «S&P» جلوبال الأمريكية للتقييم الإئتماني نمو إيرادات سوق عقارات دبى بحوالى %30 هذا العام، وانتعاشاً تدريجياً لبقية الأنشطة الاقتصادية لينمو الناتج المحلى الإجمالى للإمارة بما يقرب من 3.5 % مع نهاية العام الجارى بفضل شراء العقارات الفاخرة وعودة السياحة خلال الشهور الماضية على خلفية تطبيق أكبر وأسرع لحملة تطعيمات ضد فيروس كورونا.