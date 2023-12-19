مبيعات «العرفة جروب» تسجل 155.6 مليون دولار خلال 9 أشهر

أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات القابضة، نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023-2024.

وحققت العرفة جروب إجمالي مبيعات بقيمة 155.6 مليون دولار، مقارنة ب 165.9 مليون دولار وبنسبة تراجع 6.2%.

وأشارت العرفة جروب في بيان لإدارة البورصة إلى أن تراجع إجمالي المبيعات، على خلفية انخفاض مبيعات مجموعة الإنجليزية “بيرد”، خلال الربع الثالث من العام المالي، والذي حققت العرفة جروب خلاله إجمالي مبيعات بقيمة 47.6 مليون دولار، خلال الربع الثالث منفردا ، مقارنة ب 55.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2022-2023.

وتقوم إدارة الشركة حاليا بتنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء وذوي الكفاءات بالمملكة المتحدة، بهدف النهوض بالشركة واستعادة ربحيتها مرة أخرى.

وحققت العرفة جروب إجمالي مبيعات بقيمة 103.2 مليون دولار بعد استبعاد المجموعة الانجليزية “بيرد” خلال 9 شهور، مقارنة بإجمالي مبيعات بقيمة 91.3 مليون دولار.

وسجلت العرفة صافي أرباح بقيمة 10.2 مليون دولار بعد استبعاد تأثير نتائج أعمال “بيرد”، مقارنة بأرباح قيمتها 7.7 مليون دولار.

كما تأثرت مبيعات العرفة بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 61.6%، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 .

ما ادي الي انخفاض مبيعات الشركة العاملة بالجنيه المصري، عند ترجمة قوائمها المالية الي الدولار ، متمثلة في مبيعات شركتي “كونكريت”، و “كريستال فور ماكينح شيرتس” ، وذلك رغم نمو مبيعاتهما بالجنيه المصري .

وتكبدت العرفة جروب صافي خسائر بقيمة 3.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2023-2024، مقابل صافي أرباح بقيمة 9.7 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة 4 مرات متتالية بنحو 800 نقطة أساس،