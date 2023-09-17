مبيعات «العرفة جروب» تسجل 108 ملايين دولار خلال النصف الأول من 2023

اعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات “العرفة جروب”، عن نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة للنصف الأول من العام المالي 2023.

وبلغت إجمالي مبيعات العرفة للاستثمارات والاستشارات، نحو 108 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023.

وذلك مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 110.77 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022.

وسجل الربع الثاني من العام المالي 2023، منفردا إجمالي مبيعات بقيمة 54.3 مليون دولار ، مقابل 53.3 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت نتائج الأعمال المجمعة لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تمكن الشركة من تقليص صافي خسائرها المجمعة بنحو 67.4%، خلال 6 أشهر، لتسجل 1.46 مليون دولار .

وذلك مقابل صافي خسائر بقيمة 4.48 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2022.