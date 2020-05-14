مبيعات العرب والأجانب تدفع البورصة للهبوط فى ختام الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس نهاية الاسبوع على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 856 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.05 % إلى مستوى 10287 نقطة ، بينما هبط مؤشر egx 70 بنسبة 0.13 % إلى مستوى 1112 نقطة.

وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.58 % عند مستوى 1819 نقطة، بينما هبط egx50 بنسبة 1.23% إلى 1498 نقطة، وكذلك هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.35 % إلى 11783 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 856 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المصريين للشراء ، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 52 سهما من إجمالى 173 سهم تداولا، بينما هبط 88 ، وبقى 33 دون تغير.

محللون : البورصة تترقب مفاوضات مصر مع صندوق النقد

الشركات المقيدة بالبورصة

وقال محللون فنيون إن السوق مازالت تنتظر ما ستسفر عنه اجتماعات صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تعتزم الحكومة الحصول عليه، وتأثيره على تحركات وشكل الاقتصاد بشكل عام.

ويناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي طلب مصر للحصول على قرض وفقًا لأداة التمويل السريع، يبلغ 2.7 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من حزمة التمويل التي طلبتها الحكومة لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.

كانت حكومة المهندس مصطفى مدبولي قد طلبت من الصندوق، الشهر الماضي، الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع.

وأكد المحللون أن السوق تمر بمرحلة اختبار لمناطق مقاومة قوية بالقرب من مستوى 10300 و10500 نقطة على الأجل القريب، لكنهم أشاروا إلى انخفاض عزم السوق واحتمالية التراجع مع ظهور أخبار اقتصادية سلبية.