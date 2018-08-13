مبيعات العرب والأجانب تدفع البورصة للهبوط بالمنتصف

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.53% عند مستوى 15655نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 750 نقطة حتى الساعة 12:30

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.53% عند مستوى 15655نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 750 نقطة حتى الساعة 12:30

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 205 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 17 مليون جنيه و15 مليون جنيه و8 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 32 مليون جنيه و5 مليون جنيه و3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 21 سهم من إجمالى 148 سهما متداولا،بينما هبط 83 وبقى 44 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.17% عند مستوى 15738نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 750 نقطة.