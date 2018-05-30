مبيعات العرب تهبط بالبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعتتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط ضغط بيعي للمستثمرين العرب.وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.16% ليصل إلى 16979 نقطة، بينما هبط مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.03% إلى 852 نقطة، وامتد التراجع



مصطفى طلعت

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط ضغط بيعي للمستثمرين العرب.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.16% ليصل إلى 16979 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.03% إلى 852 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” الاوسع نطاقاً بنحو 0.10% إلى 2181 نقطة.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات أمس على صعود جماعى، وصعد المؤشر الثلاثيني 1.28% عند مستوى 17005 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.10% عند 852 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليصل إلى 2183 نقطة.