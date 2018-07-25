مبيعات العرب تدفع البورصة للهبوط بالمنتصف

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للعرب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.46% عند مستوى 15254 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.38%…



رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.46% عند مستوى 15254 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.38% عند 740 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 366 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 610 آلاف جنيه و18 مليونا و 5 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجه الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيم تداولات قدرها 4 ملايين جنيه و1 مليون و18 مليونا على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 15 سهما من إجمالى 156 سهما متداولا،بينما هبط 93 وبقى 48 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب،حيث صعد egx30 بنسبة 1.15% عند مستوى 15480 نقطة، بينما ارتفع egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 750 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.63 % عند مستوى 1929 نقطة، وارتفع مؤشر «EGX50» بنسبة 0.42% عند مستوى 2624 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى 0.66% عند 15402 نقطة.