مبيعات «العربية للأسمنت» تصل 3.18 مليار جنيه خلال النصف الأول.. والأرباح تقفز 182%

اعتمد مجلس إدارة شركة العربية للأسمنت نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة، والمستقلة عن النصف الأول من العام الحالي 2023.

وقفزت أرباح العربية للأسمنت المجمعة بنحو 182.7%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 337.92 مليون جنيه، مقابل 119.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وحققت العربية للأسمنت نموا في إجمالي المبيعات بنحو 45.7%، لتصل 3.18 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت نتائج الأعمال المستقلة تحقيق صافي ربح بقيمة 340.55 مليون جنيه، في النصف الأول من 2023، مقابل 105.95 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.