مبيعات «العربية للأدوية» ترتفع 25.2% خلال الربع الأول

اعتمد مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن الربع الأول من العام المالي 2023- 2024.

وتضمنت نتائج أعمال العربية للأدوية تحقيق نموا في إجمالي المبيعات بنحو 25.2%، خلال الربع الأول من 2023-2024.

وبلغت إجمالي مبيعات العربية للأدوية 191.23 مليون جنيه، مقابل 152.71 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023.

وسجلت الشركة العربية للادوية، صافي أرباح بقيمة 27.41 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 27.69 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة وبنسبة تراجع 1%.