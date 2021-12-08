مبيعات الطرازات الصينية تقفز إلى %24.5 خلال 10 شهور

«إم جي» تستحوذ على النصيب الأكبر من المبيعات فى السوق المحلية،

ارتفعت حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر إلى %24.5 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 42 ألفًا و392 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ%12.5 بإجمالى بيع 21 ألفًا و585 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «إم جي» على النصيب الأكبر من مبيعات الطرازات الصينية فى السوق المحلية، بنسبة بلغت %50.5 بإجمالى 21 ألفًا و410 سيارات، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات.

وجاءت «شيري» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة حصة سوقية %29.1 بنحو 12 ألفًا و322 وحدة، تبعتها «بى واى دي» فى المركز الثالث بنحو %13.6 بواقع 5 آلاف و760 وحدة.

وحلت «شانجان» رابعًا بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %4.1 مسجلة بيع 1737 مركبة، أعقبتها «هافال» فى المركز الخامس بحصة بلغت %2.6 بنحو 1119 سيارة.

وتمركزت «بريليانس» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الصينية فى مصر، بحصة سوقية %0.1 محققة بيع 44 مركبة خلال تلك الفترة.

يذكر أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» ارتفعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %36 لتسجل 173 ألفًا و176 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 127 ألفًا و45 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وفى سياق آخر، رصدت «المال» ترتيب الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

جاءت «إم جى 5» فى مقدمة مبيعات الطرازات الصينية فى مصر، بعدما تمكنت من تسويق 9 آلاف و754 مركبة، تبعتها «MG ZS» فى المركز الثانى بإجمالى 5 آلاف و813 سيارة.

فيما تراجعت «بى واى دى F3» للمرتبة الثالثة مسجلة نحو 5 آلاف و760 سيارة، أعقبتها «شيرى تيجو 7» فى المركز الرابع بإجمالى بيع 4311 مركبة.

وحلت «شيرى أريزو 5» خامسة، بعدما حققت بيع 4148 مركبة، وحصدت «شيرى تيجو 3» المرتبة السادسة بإجمالى بيع 2751 مركبة، تلتها «إم جى 6» فى المركز السابع بنحو 2668 سيارة.

وحافظت «إم جى HS» على تمركزها فى المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر، بعدما تمكنت من بيع 2089 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

واقتنصت «إم جى RX5» المرتبة التاسعة بإجمالى بيع 1084 مركبة، أعقبتها «شيرى تيجو 8» فى المركز العاشرة بواقع 948 وحدة.

وظهرت «هافال جوليون» فى المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من تسويق 815 مركبة، تبعتها «شانجان ألسفن» فى المركز الثانى عشر بواقع 655 سيارة.

واحتلت «شانجان CS15» المرتبة الثالثة عشرة بنحو 453 سيارة، تلتها «شانجان إيادو» فى المركز الرابع عشر مسجلة بيع 375 مركبة.

وتمركزت «هافال H6» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر، بإجمالى 304 مركبات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.