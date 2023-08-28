مبيعات الصين الخارجية من السيارات التجارية تقفز 32% خلال 7 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن حجم الإنتاج والمبيعات للمركبات التجارية في الصين واصل الحفاظ على نمو سريع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفقا لوكالة شينخوا.

وبحسب بيانات الجمعية، توسعت صادرات الصين من المركبات التجارية إلى 427 ألف وحدة، بزيادة قدرها 32.5 % على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين.

وارتفعت مبيعات المركبات التجارية بنسبة 15.9% على أساس سنوي لتبلغ 2.26 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة، بينما قفز حجم إنتاج المركبات التجارية بنسبة 16.9 % ليصل إلى 2.25 مليون وحدة، وفقا للجمعية.

وأظهرت البيانات أن حجم الإنتاج والمبيعات لكل من الحافلات والشاحنات سجلا نموا مزدوج الرقم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع مبيعات الحافلات بنسبة 25.1 % على أساس سنوي لتبلغ 262 ألف وحدة.

وفي شهر يوليو وحده، بلغت مبيعات الصين من المركبات التجارية 287 ألف وحدة، بزيادة نسبتها 16.8 % على أساس سنوي.