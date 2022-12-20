مبيعات الشركات المستخدمة لمنصة «زبوني» تنمو بنسبة 76%

كشفت منصة زبوني للتجارة الحوارية ، عن تحقيق آلاف الشركات التي تستخدم منصة «زبوني» نموًا في مبيعاتها بنسبة 76% خلال العام، مع ارتفاع متوسط معدل قيمة الطلب إلى 800 درهم.

وأوضح تقرير منصة «زبوني»، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم، عن تحقيقها رقماً قياسياً في النمو بوتيرة سريعة خلال عام 2022 تُعد الأسرع في تاريخ الشركة.

وتُساعد المنصة الشركات من خلال مجموعة من آليات التجارة الحوارية التي تُمكّن التّجار من البيع بسلاسة وفعالية أكبر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل والدردشات.

وقال رامي عساف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «زبوني»: “يُسعدنا أن نرى هذا النمو والنجاح المُبهر للشركات التي تستخدم التجارة الحوارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يسلط الضوء على إمكانيات التجارة الحوارية وأهميتها وشعبيتها المتزايدة. ونحن نتطلع نحو الاستمرار في دعم نمو القطاع خلال الأعوام المقبلة.”

وبالإشارة إلى ما جاء في تقرير 2022 بما يخص التجارة الحوارية، فالقطاع الأهم والأفضل هو قطاع الخدمات الاحترافية، وكل ما يتعلق بأسلوب الحياة، بما في ذلك الموضة والسفر والفعاليات والترفيه مُشّكلةً 5 قطاعات ضمن الأوائل.

وساعدت التجارة الحوارية الشركات في القطاعات المذكورة على زيادة المشاركة والتفاعل مع العملاء وتمكين تجارب أكثر تخصيصاً.



ومقارنةً بالعام المُاضي حقق تُجّار التجارة الحوارية زيادة في عملياتهم بنسبة 42% خلال موسم مبيعات الجمعة السوداء أي بلاك فرايدي 2022، حيث سجل كلٍ من شهر نوفمبر وديسمبر ازدحامًا عاليًا في القطاع.

وتُساعد التجارة الحوارية جميع الشركات على اختلاف أحجامها ونشاطاتها في تحويل المحادثات إلى عمليات بيع حقيقية عبر منصات التواصل الاجتماعي والدردشات وتطبيقات المراسلات الأكثر شعبيةً مثل واتساب وانستجرام وفيسبوك من خلال روابط يمكن التسوق والقيام بخيارات الدفع عند استخدامها.