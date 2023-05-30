مبيعات «الشرقية للدخان» تصل 54.8 مليار جنيه في 9 شهور

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” نتائج الأعمال والقوائم المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023.

وأظهرت نتائج أعمال الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” التسعة أشهر المنقضية من العام المالي 2022-2023، تحقيق اجمالي مبيعات بقيمة 54.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 7%.

وذلك مقابل إجمالي مبيعات بنحو 5.14 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المقابلة من العام المالي 2021-2022.

وارتفعت صافي أرباح الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” بنسبة 24.4% لتصل إلى 5.29 مليار جنيه، مقابل 4.24 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق 2021-2022.

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إنه رغم تحقيق نتائج جيدة في الربع الثالث من 2022-2023، والتسعة أشهر مجمعة، إلا أن التحدي الحقيقي هو الاستمرارية في مواصلة تحقيق تلك النتائج في ظل استمرار ارتفاع مدخلات الإنتاج، وزيادة التكاليف.