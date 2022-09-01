مبيعات الشاحنات في مصر تهبط 20.5% خلال 7 شهور (جراف)

هبطت مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة 20.5% لتصل إلى 23 ألفًا و201 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 29 ألفًا و184 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة 21% لتسجل 20 ألفًا و356 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة مع نحو 25 ألفًا و769 مركبة في فترة المقارنة.

وانخفضت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 16.7%، إلى 2845 مركبة، مقابل 3415 شاحنة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها خلال الشهور السبعة الأولى 2022/2021:

«شيفروليه» تقود مبيعات قطاع شاحنات في مصر

قادت العلامة التجارية “شيفروليه” مبيعات قطاع الشاحنات في مصر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 74.1% مسجلة نحو 12 ألفًا و60 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 7.3% بإجمالى بيع 1306 مركبات، أعقبتها “تويوتا” فى المركز الثالث بحصة 6.1% بنحو 993 شاحنة.

وحلت العلامة التجارية “سوزوكي” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 5.3% مسجلة نحو 968 شاحنة، تلتها “ميتسوبيشي” فى المركز الخامس بحصة 2.6% بواقع 346 مركبة.

وحصدت «فيات» المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 1.5% بإجمالي 284 شاحنة، تبعتها “مرسيدس MCV” فى المركز السابع بحصة 1% بنحو 180 وحدة.

فيما صعدت “فولفو” للمرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.5% مسجلة بيع 108 مركبات.

وظهرت العلامة الصينية “جي ام سي” في المرتبة التاسعة مستحوذة على حصة سوقية 0.5% محققة بيع 97 شاحنة، فيما تراجعت “جرت وول” للمركز العاشرة بحصة بلغت 0.5% بواقع 83 مركبة.

وتمركزت “رينو” في المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر مستحوذة على حصة سوقية 0.4% مسجلة نحو 81 مركبة، تلتها «هيونداي» في المركز الحادي عشر بحصة 0.2% بواقع 27 شاحنة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب ماركات الشاحنات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى:

بنسبة 78.7%.. «شيفروليه الدبابة» تهيمن على مبيعات شاحنات «البيك أب»

هيمنت العلامة التجارية “شيفروليه – الدبابة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup» بنسبة بلغت 78.7% مسجلة نحو 12 ألفًا و832 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 16 ألفا و304 وحدات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 10.3% بعدما تمكنت من بيع 1692 مركبات، خلال تلك الفترة.

وحصدت العلامة التجارية “تويوتا” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 8.7% مسجلة نحو 1412 شاحنة، أعقبتها «ميتسوبيشي» فى المركز الرابع بحصة 0.9% بواقع 150 شاحنة.

وتمركزت «جريت وول» و«جي ام سي» فى المرتبة الخامسة – مكرر- بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” في مصر، مسجلتان حصة سوقية 0.7% بإجمالى 109 مركبات لكل منهما خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص ماركات الشاحنات «البيك أب» الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى:

«شيفروليه الجامبو» تستحوذ على 89.6% من مبيعات الشاحنات المتوسطة

استحوذت العلامة التجارية «شيفروليه» على الحصة الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بنسبة بلغت 89.6% مسجلة نحو 3987 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 4450 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

وجاءت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 9.6% بعدما تمكنت من بيع 428 شاحنة، تبعتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 0.8% محققة بيع 35 مركبة، خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص ماركات الشاحنات المتوسطة الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور السعبة الأولى من العام الحالى: